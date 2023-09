L’arte di Vermeer al cinema per tre giorni: la clip su ‘La ragazza con l’orecchino di perla’

Mercoledì 27 Settembre 2023, 12:13

Il Rijksmuseum di Amsterdam ha ospitato la più grande retrospettiva su Vermeer della storia fino allo scorso 4 giugno, registrando un successo travolgente. L’enorme richiesta da parte del pubblico ha superato, infatti, ogni aspettativa con ben 650.000 biglietti venduti. Per chi non ha avuto la possibilità di visitare personalmente la mostra, ma anche per chi desidera approfondire ulteriormente la figura di questo pittore, arriva ora una nuova opportunità. Dopo aver registrato quasi 2 milioni di dollari al botteghino inglese, dal 2 al 4 ottobre Vermeer The Greatest Exhibition sbarca sul grande schermo anche in Italia (elenco delle sale disponibile presto su nexodigital.it). Questo eccezionale film documentario regala agli amanti dell’arte una visione inedita della recente mostra, in compagnia del Direttore del Rijksmuseum e dei curatori. Crediti US Nexo Digital

