“Westwood. Punk. Icona. Attivista”, la moda incontra il cinema al Farnese di Roma

Il mondo della moda arriva al cinema con “”, il documentario diretto dalla regista Lorna Tucker, nelle sale da mercoledì 20 febbraio, in occasione della Settimana della Moda, distribuito da Wanted Cinema e Feltrinelli Real Cinema. A Roma il film sarà proiettato mercoledì alle ore 18:30 e alle ore 20:00 al(www.cinemafarnese.it).“Westwood. Punk. Icona. Attivista” è il primo film ad abbracciare l’eccezionale storia di una delle icone più autentiche del nostro tempo, dal momento che Vivienne ha lottato per mantenere l’integrità del suo brand, dei suoi principi e della sua eredità. Oggi il brandsiede a fianco di marchi quali Gucci, Dior e McQueen, ma solo Vivienne possiede e gestisce direttamente il suo impero, senza dar segno di cedimento all’età di settantasette anni.Questo documentario trascende il modello standard di film sullaper trasformarsi in un ritratto intimo e stimolante di una vera icona inglese.Vivienne è sempre pronta a combattere per quello in cui crede e ad andare controcorrente e questo si riflette perfettamente nel suo attivismo e nella sua moda. Lei impiega la stessa passione e determinazione sia quando lavora nel suo showroom fino a tardi, sia quando manifesta a Westmister per la battaglia sul clima. La sua palpabile inclinazione alla ribellione e la sua morale anti-sistema sono alla base di tutte le sue azioni, che diventano immediatamente contagiose.