De Niro ancora contro Trump: «E' un aspirante gangster»

Robert De Niro si è scagliato di nuovo contro Donald Trump, questa volta bollandolo come «aspirante ganster». Intervistato da Stephen Colbert al “The Late Show”, l’attore - la cui intervista è stata registrata prima dell’uscita del rapporto Mueller - stava parlando del suo ruolo nel film “The Irishman” di Martin Scorsese, che uscirà in autunno, dove interpreta il sicario Frank Sheeran, detto l’irlandese, che lavora come killer per la mafia. Quando ha osservato: «Alla gente piace il genere fuorilegge, peccato che ora abbiamo un aspirante gangster alla Casa Bianca», ha detto l’attore, definendo Trump un «fesso». «Anche i gangster - ha aggiunto de Niro - hanno una morale e hanno un’etica. Hanno un codice e sai che quando dai a qualcuno la tua parola è la tua parola, perché tutto ciò che hai è la tua parola. Questo ragazzo -ha aggiunto riferito al presidente Usa - non sa nemmeno cosa significhi».

Quando Colbert ha chiesto all’attore perché non potesse dare a Trump una possibilità, De Niro ha risposto di averlo fatto ma di credere che il presidente abbia «dimostrato di essere un perdente totale». Non è la prima volta che De Niro rivolge dure critiche a Trump (una volta lo ha paragonato anche a Hitler). E in passato il presidente ha ricambiato, definendo l’attore su Twitter «un individuo con un quoziente intellettivo molto basso».

