Quattro matrimoni e un funerale, nel remake televisivo anche Andie MacDowell

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ci sarà una graditissima e inaspettata sorpresa nel remake televisivo di Quattro matrimoni e funerale, commedia sofisticata tra le più riuscite degli anni Novanta. Nel cast dello show, atteso sulla piattaforma Hull per il 2019 dopo il recentissimo annuncio della sua realizzazione, troveremo infatti anche la bellissima Andie MacDowell, che nel film capostipite diretto da Mike Newell interpretava il ruolo di Carrie, l’oggetto del desiderio di Charles, alias Hugh Grant.L’attrice americana ha detto sì ai produttori Mindy Kaling e Matt Warburton e così si dovrà cimentare nei panni di Mrs. Howard, madre di Ainsley, uno dei quattro amici statunitensi - gli altri sono Maya, Craig e Duffy - su cui si focalizzerà la trama del telefilm. Telefilm che vedrà i suoi protagonisti incontrarsi a Londra in occasione di un matrimonio che segnerà le proprie esistenze per tutto l’anno successivo, un lasso di tempo scandito da vicende di ogni genere e, ovviamente, da tre ulteriori inviti a nozze e un funerale.A dare vita a questo tragicomico tourbillon di eventi ci penseranno, tra gli altri, oltre alla MacDowell, splendida sessantenne, anche Rebecca Rittenhouse, nella parte di Ainsley, Brandon Mychael Smith, in quella di Craig, e Nathalie Emmanuel, la Missandei di Game of Thrones, in quella di Jess, altro personaggio centrale del serial, destinato probabilmente ad essere sviluppato su più stagioni.Uscito nei cinema nel 1994, Quattro matrimoni e un funerale ebbe da subito un successo commerciale strepitoso, diventando poi, con un guadagno di 244 milioni di dollari, il film britannico ad aver ottenuto il maggiore incasso di sempre ai botteghini. Alla sua fortuna, anche di critica, contribuirono non poco la brillante sceneggiatura di Richard Curtis, presente nel remake in qualità di produttore esecutivo, e le convincenti prove artistiche della MacDowell e di Hugh Grant, premiato con il Golden Globe per il migliore attore.