Primo ciak per esordio alla regia di Marco Bocci: si gira a Roma

Al via lunedì 8 ottobre 2018 le riprese di Erre11 (titolo provvisorio) la prima pellicola firmata nella regia e nella sceneggiatura da Marco Bocci. Il film, tratto dall' esordio letterario dell'attore di cinema e tv, pubblicato nel 2016 dalla De Agostini, sarà girato interamente nella Capitale e sarà una co-produzione internazionale Italia-Spagna, prodotto da Gianluca Curti per Minerva Pictures Group con Rai Cinema e Potenza Producciones.



Racconta la vita di Mauro (Libero De Rienzo), un ragazzo di trentacinque anni, e di tutta la sua famiglia, in un quartiere periferico di una grande metropoli. Quello che per molti è la normalità, in una realtà complessa come quella vissuta da Mauro, diventa un'utopia: trovare un lavoro, costruirsi un futuro con Samantha (Laura Chiatti).

Voglio raccontare una periferia vera - afferma Bocci - dentro la quale si incrociano tanti personaggi, ognuno col suo percorso, ognuno diverso dall'altro ma indispensabile per il prossimo

