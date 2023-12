Pio e Amedeo tornano al cinema: «La dinamica comica al cinema funziona sempre»

Giovedì 28 Dicembre 2023, 11:00

Dal 28 dicembre Pio e Amedeo tornano al cinema con 'Come può uno scoglio', divertente commedia che vede alla regia Gennaro Nunziante. Girato nel foggiano, il film racconta l'incontro dell'avvocato Pio - prossimo candidato Sindaco del paese - e l'ex galeotto Amedeo. Due personalità e due esperienze di vita completamente diverse. Il primo è considerato da tutti una persona poco arguta e quindi facile da comandare a bacchetta. L'altro è scanzonato e brillante: d'altronde la vita gli ha messo davanti così tante difficoltà che ha imparato a superarle. Avvocato, marito e padre di due figli, Pio vive nel castello dei consuoceri e la sua nomea in paese è così forte che viene candidato come sindaco da un gruppo di imprenditori che pensa di poterlo gestire, così come è sempre accaduto nella sua vita. Tutto sembra procedere come sempre fino a quando il parroco del paese gli chiederà di aiutare Amedeo, un ex galeotto. L'irruenza del nuovo protagonista della sua vita lo porterà a un drastico cambiamento: Pio non solo riscoprirà le sue passioni, ma intraprenderà anche un viaggio di riconciliazione con se stesso, che lo porterà a riprendere in mano le redini della sua vita. La nostra intervista.



