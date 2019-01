Peppa Pig, 400 milioni di visualizzazioni in Cina per il film d'animazione

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il video promozionale del nuovo film di animazione di Peppa Pig è diventato virale in Cina sul microblogging Wiebo, superando 400 milioni di visualizzazioni view e mettendo insieme ben 400.000 commenti. La storia, circa 5 minuti, parla del popolare personaggio del cartoon britannico dalla prospettiva di un anziano di un remoto villaggio di montagna il cui nipote, in una disturbata telefonata con un vecchio cellulare a causa della copertura instabile del segnale, chiede «Peppa» come regalo per il Capodanno lunare, la festa più attesa dell’anno che cade di solito a inizio febbraio e che porterà coloro che hanno lasciato il paese d’origine per lavoro o studio a ritornare a casa e a fare visita ai familiari. Il punto è «cos’è Peppa», si chiede l’anziano, dando vita al tormentone che ha calamitato gli internauti cinesi al video ben fatto e all’insegna dei buoni sentimenti.Il film di animazione si intitola “Peppa Pig celebra il nuovo anno” e sarà nelle sale il 5 febbraio, primo giorno del Capodanno lunare, cadendo nel momento migliore per il lancio di un blockbuster: la scorsa estate fu annunciato che Alibaba, colosso dell’e-commerce fondato da Jack Ma, stava lavorando con Entertainment One su un cartoon di Peppa Pig dedicato al mercato cinese, in considerazione del fatto che il nuovo anno sarà proprio quello del maiale. Nel 2018, dalla popolare piattaforma video Douyin (nota in inglese come Tik Tok) furono rimossi circa 30.000 videoclip di Peppa Pig, divenuta involontariamente il simbolo sovversivo di una «sottocultura giovanile», scrisse all’epoca il Global Times. Una mossa che fece parlare addirittura di messa al bando, ma che, invece, non ha intaccato l’appeal in Cina di Peppa Pig e degli altri personaggi del cartoon.