Fino al 19 dicembre il film evento “Lo Sguardo di Orson Welles” di Mark Cousins sull'universo grafico del grande regista

E' arrivato in sala come film evento, dal 16 al 19 dicembre,

Lo Sguardo di Orson Welles

, un film documentario diretto da Mark Cousins

che si concentra sull'universo grafico del grande regista e drammaturgo, uno dei suoi aspetti più nascosti. Grazie all'accesso esclusivo al materiale privato di Orson Welles, Cousins rilegge l'intera carriera artistica del maestro del cinema americano a partire dal ritrovamento dei suoi disegni. Il lungometraggio, prodotto da Michael Moore, si allontana dalle tecniche dei convenzionali documentari per la televisione e non si concentra esclusivamente sul lavoro di Welles dietro la cinepresa.



Dice Cousins: «Ci sono molti documentari su Welles e decine di libri. È un regista canonico. Nel mio lavoro ho cercato di guardare più al cinema africano o indiano rispetto ai film americani. Ma poi ho sentito che esistevano ancora molti disegni e dipinti di Welles. Ero incuriosito. Mi piace il concetto del tempo libero dedicato agli schizzi, al prendersi del tempo sbarazzandosi dello stress concentrandosi su altro. Gran parte del mio lavoro negli ultimi anni si è occupato dello sguardo. Forse queste opere di Welles potrebbero aiutarmi a capire come lui guardava?». Il regista presenta nuove scansioni digitali delle opere d'arte e animazioni realizzate appositamente che danno vita in maniera limpida alla magia del mondo grafico di Welles. Le animazioni sono opera del grafico Danny Carr, intervallate da clip tratte dai film di Welles, registrazioni di programmi radiofonici e interviste televisive di Welles e incontri con Beatrice Welles, che raccontano le storie dietro alle immagini.

