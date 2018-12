Old Man & The Gun, arriva l'ultimo film (o forse no) di Redford

Old Man & The Gun, il film di David Lowery che segna l’ultima incredibile interpretazione dell'attore e regista statunitense Robert Redford prima del ritiro dalle scene dopo cinquantasei anni di carriera, arriverà al cinema il 20 dicembre distribuito da BiM Distribuzione. Nel cast, al fianco di Redford, Casey Affleck, Sissi Spacek, Danny Glover e Tom Waits.



Old Man & The Gun è ispirato alla storia vera di Forrest Tucker (Robert Redford), un uomo che ha trascorso la sua vita tra rapine in banca ed evasioni dal carcere. Da una temeraria fuga dalla prigione di San Quentin quando aveva già 70 anni, fino a una scatenata serie di rapine senza precedenti, Forrest Tucker disorientò le autorità e conquistò l’opinione pubblica americana. Coinvolti in maniera diversa nella sua fuga, ci sono l’acuto e inflessibile investigatore John Hunt (Casey Affleck), che gli dà implacabilmente la caccia ma è allo stesso tempo affascinato dalla passione non violenta profusa da Tucker nel suo mestiere, e una donna, Jewel (Sissy Spacek), che lo ama nonostante la sua professione.



