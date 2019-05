“Pinocchio”, cercasi fata turchina per il film di Matteo Garrone: Matilda De Angelis aveva impegni precedenti

Cercasi un'altra fata. Matilda De Angelis non sarà più la fata turchina adulta nel “ Pinocchio ” di Matteo Garrone. Ad annunciarlo è stata la produzione del film: «Archimede informa che, a malincuore, a causa di un cambiamento nel piano di lavorazione di “ Pinocchio ” di Matteo Garrone, Matilda De Angelis non potrà prendere parte al film, contrariamente a quanto annunciato in precedenza, per l'incompatibilità tra le nuove date del set e altri impegni di lavoro internazionali precedentemente fissati dall'attrice», si legge nel comunicato della produzione. Non è ancora stato annunciato chi sostituirà Matilda De Angelis nel ruolo della fata adulta mentre resta invariata l'interprete scelta per dare il volto alla fatina bambina, Alida Baldari Calabria. © RIPRODUZIONE RISERVATA