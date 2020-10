Margaret Bourke White, a Milano una mostra e 11 film sulla grande reporter americana

E' stata una delle figure più rappresentative del fotogiornalismo internazionale, facendo da apripista in un mondo di esclusiva pertinenza maschile. In occasione della mostra “Prima, donna”, dedicata a Margaret Bourke-White allestita fino al prossimo 14 febbraio al Palazzo Reale di Milano, la Cineteca Milano MIC presenta una rassegna cinematografica dedicata alla donna che grazie alla sua tenacia, alla sua ambizione e alle sue spiccate doti artistiche è riuscita a realizzare grandi reportage fotografici per le testate coeve più importanti come Life e Fortune, immortalando per sempre istanti unici della storia contemporanea.

Nella rassegna proposta dalla Cineteca vengono percorsi gli 11 gruppi tematici delineati nella mostra di Palazzo Reale che rintracciano il filo del percorso esistenziale della fotografa americana. In programma martedì 13 ottobre anche l’anteprima di “Double Exposure: the Story of Margaret Bourke White”, biopic realizzato da Lawrence Shiller e mai distribuito in Italia, in cui la star internazionale Farrah Fawcett interpreta la vita e la carriera della fotografa americana. Da segnalare la citazione di Margaret Bourke-White nel film “Gandhi”, in cui si racconta il periodo da lei trascorso seguendo il Mahatma, e “La via del tabacco” di John Ford, tratto dall’omonimo romanzo di Erskine Caldwell, marito della fotografa. Tra i film proposti anche “Notte e nebbia” di Alain Resnais, “I sogni segreti di Walter Mitty” di Ben Stiller, “Green Book” di Peter Farrelly e “Patton, generale d’acciaio” di Franklin J. Shaffner. Si chiude venerdì 23 ottobre con “Il colore della libertà” di Billie August.

