Il trailer del nuovo film di Alexander Payne con Paul Giamatti: The Holdovers – Lezioni di vita

Mercoledì 3 Gennaio 2024, 08:07

Dall’acclamato regista Alexander Payne, ‘The Holdovers – Lezioni di vita’ racconta la storia di uno scontroso professore (Paul Giamatti) di una scuola privata del New England, che rimane nel campus durante le vacanze di Natale per sorvegliare gli studenti che non possono tornare a casa. Alla fine stringe un improbabile legame con uno di loro, un ragazzo strambo e problematico (l’attore emergente Dominic Sessa), e con la cuoca della scuola, il cui figlio risulta di recente disperso in Vietnam (Da’Vine Joy Randolph). Immagini da Ufficio Stampa



LEGGI ANCHE: -- Timothée Chalamet ha tra le mani 12 ore di musica inedita di Bob Dylan