Il Corvo, pubblicate le prime immagini del remake con Bill Skarsgård

Giovedì 29 Febbraio 2024, 13:15

Dopo la notizia, quasi due anni fa, del reboot del film "Il Corvo" ecco le prime immagini con l’attore svedese Bill Skarsgård, famoso per il suo ruolo del clown Pennywise nel remake di "It", e la cantautrice FKA Twigs. La pellicola arriverà nei cinema americani il 7 giugno 2024. Bill Skarsgård vestirà i panni del protagonista Eric Draven, con FKA Twigs nel ruolo di Shelley. Il cast include anche Danny Huston, Laura Birn, Sami Bouajila e Jordan Bolger. La sceneggiatura è opera di Zach Baylin e Will Schneider, basata sul fumetto di James O'Barr.