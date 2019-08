Guillermo del Toro, una stella sulla Walk of Fame di Los Angeles per il regista premio Oscar

Il regista premio Oscar Guillermo del Toro il 6 agosto riceverà una stella sulla celebre Walk of Fame di Los Angeles. Del Toro, dal 24 ottobre nei cinema italiani nelle vesti di produttore e sceneggiatore dell’attesissimo horror “Scary stories to tell in the dark” di André Øvredal, si prepara a ricevere un nuovo, prestigioso riconoscimento: l’autore di capolavori come “Il labirinto del fauno” e “La forma dell’acqua” riceverà la stella numero 2669 sul celebre boulevard di Los Angeles.

Guillermo del Toro è un regista con una delle immaginazioni più creative e vivide” - ha dichiarato Ana Martinez, responsabile della Hollywood Walk of Fame - La Camera di Commercio di Hollywood è orgogliosa di onorarlo per il suo storico lavoro in ambito cinematografico

. L’evento sarà presenziato dal regista J.J. Abrams e dalla cantante Lana Del Rey.

