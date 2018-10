"Il nome che mi hai sempre dato", la storia dell'anziano che porta la foto della moglie al mare diventa un film

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La storia dell'anziano di Gaeta che ogni giorno porta la foto della moglie, ormai scomparsa, a vedere il mare, diventa un cortometraggio. Attesissima la proiezione in anteprima al, la kermesse che ogni anno si svolge in provincia di Latina, giunta ormai alla 7^ edizione.è il titolo dello short movie firmato da Giuseppe Alessio Nuzzo, girato proprio a Gaeta e che si ispira alla storia che ha commosso l’Italia intera, quella di Giuseppe Giordano, l’anziano vedovo che porta ogni giorno la foto dell’amatissima moglie scomparsa sul lungomare, dove tutto ebbe inizio.La proiezione durante la serata di premiazione del Festival prevista per domani sabato 20 ottobre alle ore 20.45, presso il Cinema Teatro Ariston di Gaeta. Interverrà anche il regista, già vincitore del Giffoni Film Festival 2017, che è rimasto profondamente colpito da questa storia di amore, malinconia e ricordi tanto da decidere di farne un film. «Un festival pieno di tematiche interessanti e attuali - dichiara Gisella Calabrese, direttore artistico - che quest'anno cambia location e si svolge nel Cinema Teatro Ariston di Gaeta. Proprio per questo abbiamo pensato che fosse il luogo più adatto per presentare in anteprima il cortometraggio di Giuseppe Alessio Nuzzo».