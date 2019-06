Emma Marrone nel cast del nuovo film di Gabriele Muccino: “I migliori anni”

Emma Marrone: «Ebbene sì. Sto per vivere questa nuova avventura. Sono agitata ma anche tanto entusiasta ed eccitata. Quando Gabriele Muccino me l’ha proposto pensavo fosse pazzo e forse un po' lo è… Ma ci voglio provare». Così la cantante parla del suo esordio da attrice, con un messaggio sui suoi profili social, postato dopo che Gabriele Muccino ha annunciato di avere iniziato oggi le riprese del nuovo film “I migliori anni”, che vede protagonisti Pierfrancesco Favino, Micaela Ramazzotti, Kim Rossi Stuart e Claudio Santamaria con nel cast, appunto, anche la cantante salentina e Nicoletta Romanoff.

LEGGI ANCHE: Gabriele Muccino, primo ciak a Roma del nuovo film “I Migliori Anni” con Favino, Ramazzotti, Rossi Stuart e Santamaria

«Voglio vivere fino in fondo - aggiunge Emma - tutte le opportunità che mi capiteranno in questa vita. Incrociate le dita per me. E scusatemi se non sarò presente ai prossimi impegni musicali. Ma adesso sapete il perché!», conclude la cantante riferendosi probabilmente ai premi musicali di fine stagione in programma nelle prossime settimane.



© RIPRODUZIONE RISERVATA