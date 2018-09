© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sono in corso a Roma le riprese di “Domani è un altro giorno”, opera seconda di Simone Spada che torna sul set per dirigere una coppia d’eccezione: Marco Giallini e Valerio Mastandrea. Tratto dal film spagnolo “Truman, un vero amico è per sempre” di Cesc Gay, scritto da Giacomo Ciarrapico e Luca Vendruscolo, “Domani è un altro giorno” è la storia della profonda amicizia tra Giuliano (Marco Giallini), attore piuttosto noto che vive e lavora a Roma, e Tommaso (Valerio Mastandrea), insegnante e ricercatore nel campo della robotica trasferito in Canada. Tra momenti divertenti e altri drammatici, humour, complicità e commozione, i due si ritroveranno a trascorrere quattro indimenticabili giorni insieme.Seduttore e innamorato della vita, Giuliano è condannato da una diagnosi terminale: il suo compito più doloroso è trovare una sistemazione a Pato, il suo meraviglioso e tenerissimo amico a quattro zampe. Spiega il regista: «Fare un remake di un film che ti ha commosso, colpito al cuore, fatto ridere e piangere è una sfida molto interessante per tutti noi. Insieme agli sceneggiatori Giacomo Ciarrapico e Luca Vendruscolo abbiamo deciso di reinterpretarla a nostro modo e, pur mantenendo la struttura e gran parte dei dialoghi, il nostro “Domani è un altro giorno” vuole essere, fin dal titolo, un invito alla speranza e al futuro, un commovente inno alla vita». Prodotto da Maurizio e Manuel Tedesco per Baires Produzioni in collaborazione con Medusa, “Domani è un altro giorno” arriverà in sala nel 2019 distribuito da Medusa Film. Le riprese, della durata di sette settimane, proseguiranno nella capitale e si concluderanno a Barcellona a fine ottobre. Fanno parte del cast tecnico del film: il direttore della fotografia Maurizio Calvesi, lo scenografo Alessandro Bigini, la costumista Elena Minesso. Le musiche sono firmate da Maurizio Filardo.