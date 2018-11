Claudia Cardinale a Parigi nominata Cavaliere di Gran Croce della Repubblica italiana

Claudia Cardinale è diventata Cavaliere di Gran Croce. L'ambasciatrice d'Italia in Francia, Teresa Castaldo, lunedì 26 novembre ha insignito l'attrice nella sede diplomatica italiana a Parigi in rue de Varenne dell'onorificenza dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana conferita motu proprio dal Capo dello Stato Sergio Mattarella. Appena prima della cerimonia di consegna dell'onoreficenza, ricevuta da una Cardinale in gran forma e molto emozionata, la grande attrice italiana - che abita da anni in Francia - aveva presenziato all'inaugurazione di una mostra a lei dedicata all'Istituto italiano di Cultura, diretto da Fabio Gambaro. «Claudia e la letteratura», questo il titolo dell'esposizione, è una collezione di manifesti originali di film interpretati dall'attrice e tratti da opere letterarie. È seguita la proiezione in anteprima in Francia di «Nobili bugie», film uscito in Italia l'anno scorso, con Claudia Cardinale e Giancarlo Giannini, regia di Antonio Pisu.

