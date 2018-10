Dall’11 al 13 ottobre torna a Roma il “Green Movie Film Fest”, film e documentari che parlano di ambiente

Dall’11 al 13 ottobre torna a Roma l’appuntamento con il cinema che parla d’ambiente: il

Green Movie Film Fest Ambiente: più vision, un protagonista

sesta edizione sarà ospitato al Nuovo Cinema Aquila in via L’Aquila 68. Tre giorni per raccontare l’incontro tra il cinema, l’ambiente e il sociale, proponendo i valori della sostenibilità. Dall'amianto nelle scuole ai problemi della pesca, dallo sfruttamento degli animali ai controversi rapporti tra l'uomo e l'ambiente, i temi affrontati attraverso documentari e fiction. La programmazione prevede molte opere italiane a conferma di una sempre maggiore attenzione dei nostri filmaker ai temi dell’ecologia.

La rassegna, realizzata, con il contributo della Regione Lazio, è l’occasione per vedere a Roma il meglio del cinema ambientale presentato, nel corso degli ultimi mesi, nei principali festival italiani di settore.



Ad aprire il GMFF giovedi alle 20.30 è il documentario “Gli anni Verdi” realizzato da Chiara Bellini che racconta la vicenda di tre indomiti vecchietti che invece di godersi il meritato riposo girano per le campagne intorno a Frosinone in difesa del proprio territorio. A seguire, alle 21.45 “Mareyeurs” di Matteo Raffaelli che, prendendo le mosse dai problemi della pesca in Senegal, riflette sulle radici dell’immigrazione. A chiusura della serata, il documentario “The Milk System” di Andreas Pichler che denuncia i guasti della produzione intensiva del latte nel mondo. Venerdì si vedranno, tra gli altri, il documentario “Harvest” di Andrea Paco Mariani sullo sfruttamento dei braccianti nelle campagne italiane e “AsbeSchool - stop amianto a scuola” realizzato da Stefania Divertito con la regia di Luca Signorelli. Sabato in programma “Il Monte delle formiche” di Riccardo Palladino, “Resina” di Renzo Carbonera e “La vita in comune” di Edoardo Winspeare, due storie queste ultime di piccole comunità alle prese con problemi ambientali.

© RIPRODUZIONE RISERVATA