L'appello di Caterina Murino su Facebook: «Non cancellate le vacanze in Sardegna»

L’attrice Caterina Murino prende a cuore le sorti della Sardegna per questo ultimo scorcio d’estate. «Io son sarda.....I media vogliono distruggere l’ultimo mese turistico in Sardegna.....vi prego non disdite le vostre vacanze in Sardegna!», scrive in italiano e in inglese sul suo profilo ufficiale di Facebook. «Fatevi il tampone, usate le mascherine e tutte le precauzioni e visiterete una della Isole più belle del mondo!!! Grazie», questo il suo appello finale. © RIPRODUZIONE RISERVATA