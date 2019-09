Morto Aron Eisenberg, l'attore che interpretava Ferengi Nog in Star Trek

Nato a Hollywood il 6 gennaio 1969, Eisenberg ha cominciato la sua carriera in teatro, per ottenere poi ruoli da protagonista in molte serie televisive, tra le quali «I racconti della cripta», «Amityville: La fuga del diavolo», «Parker Lewis», «Blue Jeans» e «General Hospital». È stato guest star in «Motherly Love», un episodio della serie «Una famiglia a tutto gas». Eisenberg ha fatto poi diverse apparizioni nella serie degli anni '90 «Il mondo segreto di Alex Mack», nelle quali interpretava il personaggio Jerry. È apparso anche in diversi film, fra cui «Nel nome dell'amicizia», «Puppet Master III: Giochi infernali», «Streets», «La banda dei rollerboys» e «La casa 7».

Tra i fan della saga di Star Trek Eisenberg era noto per aver recitato il ruolo di Ferengi Nog nello spin-off televisivo degli anni '90 «Deep Space Nine». Sebbene la parte da lui interpretata necessitasse di un pesante trucco per recitare come Ferengi, era apparso senza make-up nei panni di un giornalaio nell'episodio «Lontano, oltre le stelle». È apparso come un giovane Kazon, chiamato Kar, in «Star Trek: Voyager» nell'episodio «Iniziazioni».