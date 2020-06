Vertice Ue sul Recovery Fund il 17-18 luglio a Bruxelles

BRUXELLES - Il prossimo vertice europeo sul Recovery fund e il bilancio 2021-2027 si terrà a Bruxelles il 17-18 luglio con la presenza fisica dei leader. La data è stata indicata dalla presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen durante il suo colloquio con i capigruppo al Parlamento Ue. Si tratta del primo vertice di persona che si tiene dal 22 febbraio.

"Sono fiducioso che a luglio ci sarà un accordo" sul Recovery fund "e sarà il primo passo verso una Unione di bilancio": lo ha detto il commissario all'economia Paolo Gentiloni, intervenendo ad un evento organizzato da Budapest European Agora. "Capisco che alcuni Stati membri sono scettici, ma vedo cose molto interessanti dopo che abbiamo presentato la nostra proposta maggio: diversi Stati dicono che è una base per la discussione, cosa per me buona, perché preoccupante sarebbe stato se alcuni avessero chiuso la porta del tutto", ha aggiunto.

Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, secondo quanto si apprende, riceverà nel pomeriggio alla Farnesina il collega olandese Stef Blok. In agenda anche il piano europeo sul Recovery Fund. Proprio oggi il presidente del Consiglio Ue ha convocato per il 17 e 18 luglio il vertice dei leader a Bruxelles.

