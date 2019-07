Verdi europei, Keller si candida per presidenza Eurocamera

STRASBURGO - La co-presidente dei Verdi europei Ska Keller si candida per la presidenza del Parlamento europeo. Il voto all'Eurocamera si terrà domani. "Non può spettare ai capi di stato e di governo decidere chi sarà il nuovo presidente del Parlamento Ue - ha detto Keller -. Spetta al Parlamento e solo a questa istituzione deciderlo". La scadenza per la presentazione delle candidature per prendere il posto occupato fino a ieri a mezzanotte dal presidente Antonio Tajani è fissata alle 22 di stasera.

"Fino ad oggi nessuno ha detto che l'elezione" del presidente del Parlamento europeo "verrà rinviata e se questo tema dovesse emergere noi insisteremo sul fatto che il Parlamento eleggerà il suo presidente". Così la co-presidente dei Verdi europei Ska Keller. "Insisteremo su questo e l'elezione avverrà questa settimana", ha aggiunto, precisando che si sta lavorando "per evitare che l'elezione sia rimandata", in "attesa che altri decidano".

