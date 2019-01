Vaccini: Andriukaitis, pieno sostegno a iniziativa Burioni

BRUXELLES - "Pieno sostegno". Così il commissario Ue alla salute Vytenis Andriukaitis ha espresso il suo supporto su Twitter al manifesto pro-vaccini del virologo italiano Roberto Burioni. Il commissario ha retwittato l'estratto di un'intervista video di Burioni per EuroNews in cui lo scienziato ricorda che "un numero corretto di vaccini per un bambino dovrebbe essere deciso da medici e scienziati, non dai politici". "Penso sarebbe un bel risultato - dice Burioni nel video - se in una discussione politica, che dovrebbe essere totalmente libera in un Paese libero, non sentissi un ministro del mio governo dire che dieci vaccini sono troppi per il sistema immunitario di un bambino".

Ultimo aggiornamento: 17:16

© RIPRODUZIONE RISERVATA