Una scuola di Perugia premiata per monitoraggio civico

BRUXELLES - L'Istituto tecnico commerciale I.T.E.T. Aldo Capitini di Perugia ha vinto oggi il premio Giornalismo dei dati 2021 messo in palio da 'A Scuola di OpenCoesione' (Asoc) per il monitoraggio dei progetti finanziati dall'Ue. Le studentesse e gli studenti del team 'Peaceofmind' hanno analizzato i lavori di adeguamento e manutenzione del centro di documentazione di San Matteo degli Armeni e la Via di San Francesco. Vincono quindi la partecipazione a una riunione di redazione dell'ANSA.

"Oltre a dare un efficace strumento di monitoraggio civico e di coinvolgimento degli studenti nella politica di coesione, e quindi essere uno strumento di apprendimento, Asoc fornisce anche un potentissimo storytelling anche a noi della Commissione europea perché racconta alcuni progetti che stanno succedendo nelle regioni con un occhio diverso dal solito," ha detto Gianluca Comuniello, della Dg Regio, durante l'evento dedicato alle premiazioni.

Il Liceo Viale dei Tigli, di Gallarate (in provincia di Varese), ha vinto oggi il premio Europa 2021. Le studentesse e gli studenti del team '3niApedali' sono gli autori del report 'Ti-ciclo-via', con cui hanno analizzato l'andamento di un sistema per la mobilità ciclabile transfrontaliera nei territori delle valli dell'Olona, del Lanza e del Mendrisiotto. Vincono quindi la visita online delle istituzioni europee, l'incontro online con un funzionario e la possibilità di assistere a una seduta plenaria del Parlamento europeo.

L'Istituto superiore Einaudi-Pareto di Palermo e il Liceo Scientifico Archimede di Acireale (in provincia di Catania) hanno vinto oggi rispettivamente il premio Senato 2021 e il premio Soluzioni condivise di comunità 2021. Il team 'Terre Bruciate' ha analizzato gli interventi di salvaguardia della superficie, della struttura e della salute del patrimonio forestale regionale, vincendo una visita guidata al Senato della Repubblica e l'approfondimento di un'indagine conoscitiva. Il team 'Jacicuduroti' ha analizzato il percorso ciclopedonale che dovrà sorgere sul vecchio tracciato della ferrovia dismessa, vincendo una visita agli Uffizi con la guida dell'autore Andrea Concas.

L'ITCG E. Mattei di Decimomannu (Cagliari) ha vinto il premio Premio Prospettive 2021. Il team 'RiSaliamo' ha analizzato l'opera di recupero delle ex saline per fini turistici e didattici e vinto una visita virtuale e successivamente in presenza al Museo del Novecento di Mestre.

Le menzioni speciali vanno a: il Liceo delle Scienze Umane ISISS G. B. Novelli di Marcianise (Caserta), il Liceo scientifico A. Volta di Torino, il Liceo Galileo-Galilei di Napoli, il Liceo F. Scaduto di Bagheria (Palermo) e l'IIS Roncalli di Poggibonsi (Siena).