BRUXELLES - "Ho messo in guardia contro le offerte che vengono fatte dietro le quinte. Il prossimo presidente della Commissione europea dovrebbe essere scelto in modo aperto, trasparente e democratico". Così il presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker nel suo intervento a Erfurt, al Consiglio regionale della Turingia in Germania. Lo twitta una delle portavoci dell'esecutivo comunitario Mina Andreeva.

Ultimo aggiornamento: 17 Giugno, 11:05

