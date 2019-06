Paesi Visegrad non sosterranno Weber alla Commissione

BUDAPEST - I quattro Paesi di Visegrad (Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia e Ungheria) non appoggeranno Manfred Weber per la posizione di presidente della Commissione europea: viene accolta così la posizione di Viktor Orban, premier ungherese e leader di Fidesz, partito sospeso dal Ppe. La decisione è stata assunta in un incontro informale tenutosi ieri a Budapest. L'incontro, promosso dal premier ceco Andrej Babis, si è svolto nell'ufficio del premier ungherese Viktor Orban, al Castello di Buda, con la partecipazione di Peter Pellegrini (Slovacchia) e Mateusz Morawiecki (Polonia).

Secondo il giornale Nepszava, i quattro si sono accordati per appoggiare Maros Sefcovic, commissario slovacco, per la posizione di Alto rappresentante Ue per gli Affari esteri, e il polacco Krzysztof Szczerski, capo di gabinetto del presidente polacco, appartenente al partito di governo Pis.

Ultimo aggiornamento: 16:39

