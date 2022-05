Metsola, stop Israele a ingresso eurodeputato, solleverò caso

BRUXELLES - "Mi rammarico per la decisione da parte di Israele di rifiutare l'ingresso a Manu Pineda, presidente della delegazione del Parlamento Ue per le relazioni con la Palestina. Solleverò la questione direttamente alle autorità interessate. Il rispetto per i deputati e il Parlamento europeo è essenziale per buone relazioni". Lo ha scritto la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, in un tweet. Metsola è in visita in questi giorni in Israele dove, oggi, ha fatto tappa allo Yad Vashem, a Gerusalemme.