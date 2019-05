Merkel esclude di assumere incarichi politici in Ue

BERLINO - Vale ancora "che non sono a disposizione per ulteriori incarichi politici, in qualsiasi parte essi siano, anche in Europa". Lo ha detto la cancelliera tedesca Angela Merkel, a margine di un colloquio con il primo ministro olandese Mark Rutte. "Vale - ha spiegato la cancelliera tedesca alla stampa - quello che ho detto a proposito del mio addio dalla presidenza della Cdu: non sono disponibile a nessun altro incarico politico, ovunque sia, anche se è in Europa". La precisazione arriva dopo che alcune sue dichiarazioni in un'intervista alla Sueddeutsche Zeitung avevano acceso e speculazioni su sue presunte ambizioni a livello europeo, per esempio come presidente del Consiglio Ue.

Ultimo aggiornamento: 15:22

© RIPRODUZIONE RISERVATA