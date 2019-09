BRUXELLES - Sarebbe "un bene per l'Italia e per l'Europa": così la prossima presidente della Bce, Christine Lagarde, risponde ai giornalisti che le chiedono cosa pensa della possibilità che Roberto Gualtieri assuma l'incarico di ministro dell'economia in Italia.

Ultimo aggiornamento: 15:49

