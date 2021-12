La figlia Navalny all'Eurocamera, con il vostro aiuto il rilascio di mio padre è possibile

BRUXELLES - "Bisogna fare tutto il possibile affinché mio padre sia rilasciato e io credo che con il vostro aiuto questo sia possibile". Questo l'appello lanciato da Daria Navalnaya, la figlia del dissidente russo Alexey Navalny durante la conferenza stampa al Parlamento europeo alla vigilia della premiazione del premio Sacharov, assegnato dall'Eurocamera ad Alexey Navalny.

Presente alla conferenza stampa anche il portavoce della fondazione di Navalny, Leonid Volkov, che rivolgendosi agli eurodeputati ha sottolineato come "la gestione della crisi ucraina da parte di Putin sia un ricatto del Cremlino nei confronti dell'Europa per riprendersi la scena e gestire il dialogo con le capitali europee minacciando un bagno di sangue". Volkov ha poi chiesto alle istituzioni europee di rispondere in maniera ferma e decisa contro l'atteggiamento della Russia.