Johansson, 'presto norme su corruzione, saremo duri'

STRASBURGO - "A dicembre la fiducia nei cittadini nell'Ue è stata tradita, adesso dobbiamo raccogliere i cocci e agire. La bozza di riforma dell'Eurocamera è un buon primo passo ma dobbiamo fare di più". Lo ha detto la commissaria Ue agli Affari Interni Ylva Johansson parlando alla Plenaria del Pe sul Qatargate e sottolineando la necessità di istituire "un organismo etico" come organo di vigilanza. "Presto proporrò una nuova legge per criminalizzare tutte le forme di corruzione, con peen armonizzate. Ci stiamo lavorando e vi posso garantire che saremo il più duri possibile", ha sottolineato.

"La commissione è pronta a presentare una proposta, possiamo partire dall'accordo istituzionale per il registro di trasparenza. Per noi è normale incontrarsi con la società civile, dobbiamo sempre essere all'ascolto ma mai aperti a richieste di favori. Dobbiamo avere presente molto chiaramente che l'obbligo di trasparenza non basterà, la corruzione è un reato grave.

I criminali comprano il potere. Presto proporrò una nuova legge per criminalizzare tutte le forme di corruzione, con pene armonizzate", in Europa, ha aggiunto la commissaria. Johansson ha quindi concluso: "questo scandalo vi colpisce tutti. Siete tristi e arrabbiati. Ma guardate cosa abbiamo fatto negli ultimi anni; abbiamo avuto a che fare con il Covid e con la guerra e chiaramente possiamo affrontare anche la corruzione, sradicandola ovunque si trovi".