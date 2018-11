Eurozona: commercio al dettaglio stabile a settembre

BRUXELLES - Commercio al dettaglio stabile a settembre nella zona euro, mentre nella Ue-28 è sceso di 0,1%. Lo rende noto Eurostat. Ad agosto era aumentato di 0,3% in entrambe le aree. Su base annuale è aumentato di 0,8% e 1,5%. Gli aumenti più significativi a settembre si sono registrati in Irlanda (+2,9%), Lettonia (+1,5%) ed Estonia (+1,4%). I cali più ampi invece in Portogallo (-1,7%), Austria (-1%), Belgio e Regno Unito (-0,8%). In Italia il calo a settembre è di 0,3%, dopo un aumento di 0,2% ad agosto.

