Europee: UE!, l'Unione raccontata in una canzone neomelodica

BRUXELLES - Lorenzino D'Angelo, alias di Lorenzo Baglioni, lancia oggi 'UE!', una canzone didattica-neomelodica sulle istituzioni comunitarie e su come queste ultime hanno trasformato la vita di 500 milioni di cittadini europei. Il brano mette la colonna sonora a StavoltoVoto.ue, la campagna istituzionale lanciata dal Parlamento europeo per trasformare migliaia di cittadini in volontari del voto. "Come si fa a raccontare, a spiegare con sentimento, con passione l'Unione europea? C'è solamente un modo: la canzone neomelodica", spiega Lorenzo Baglioni presentando la sua ultima creazione artistica, un pezzo concepito per spiegare in pochi minuti, densi di ironia e sentimento, alcuni frutti del decennale processo di integrazione europea e promuovere così la partecipazione alle prossime elezioni del 26 maggio.





Lorenzo Baglioni è un cantante, attore e presentatore. Nel 2018 ha partecipato al Festival di Sanremo con la canzone "il congiuntivo" tratta dal suo primo album "Bella, Prof!" (Sony Music). Sempre nel 2018 è uscito il suo primo libro "È tutto calcolato!" (Mondadori). Lorenzo Baglioni è presentatore dell'"Isola degli Eroi" il game show di Boing e di "Bella, Prof!" (SkyUno) di cui è anche autore. I suoi video sul web (tra Facebook è YouTube) hanno totalizzato circa 50 milioni di visualizzazioni. Sono oltre 280 mila gli europei che si sono iscritti al sito Stavoltavoto.eu, impegnandosi a votare alle elezioni europee e a coinvolgere amici, parenti e loro contatti social nel grande evento europeo della democrazia. Con oltre 28 mila adesioni l'Italia è sul podio per iscritti nazionali alla piattaforma, terza dietro a Germania e Croazia.

Ultimo aggiornamento: 15:18

