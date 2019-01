Brexit: Ue, in telefonata Juncker-May scambio informazioni

BRUXELLES - "E' stato uno scambio di informazioni da entrambe le parti. I due leader hanno concordato di restare in contatto". Così un portavoce della Commissione europea in merito alla telefonata tra il presidente Jean Claude Juncker e la premier britannica Theresa May.

A parlare con la May oggi anche il presidente del Consiglio europeo, Donald Tusk: "Con la premier britannica Theresa May abbiamo discusso dei prossimi passi sul fronte del Regno Unito", scrive in un tweet Donald Tusk al termine del colloquio telefonico.

La Commissione europea oggi ha pubblicato nuove comunicazioni per mettere in guardia gli Stati membri rispetto alle possibili conseguenze sulla giustizia civile e la sicurezza aerea, in caso di una Brexit senza accordo, consigliando alcuni passi da intraprendere per cautelarsi.

