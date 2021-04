Al via concorso per studenti di giornalismo Ue

BRUXELLES - Corsi di formazione con giornalisti esperti, la visita delle redazioni e delle istituzioni Ue. Sono i premi in palio per i vincitori della quinta edizione di Youth4Regions, il concorso per studenti di giornalismo e giovani giornalisti aperto oggi dalla Commissione europea. Saranno selezionati 33 candidati provenienti da tutti gli Stati membri, i Paesi limitrofi e quelli in via di adesione, che si ritroveranno a Bruxelles durante la Settimana europea delle regioni e delle città.

Inoltre, i selezionati potranno partecipare al concorso per il premio Megalizzi - Niedzielski per aspiranti giornalisti che verrà assegnato il 12 ottobre. L'obiettivo del programma, fondato nel 2017, è mostrare cosa sta facendo l'Unione per rafforzare la coesione economica e sociale tra le regioni europee. La domanda di partecipazione e le condizioni sono disponibili sulla pagina web di Youth4Regions fino al 12 luglio.

