250 i trattori a Bruxelles, la polizia usa i lacrimogeni

BRUXELLES - Sono due i poliziotti rimasti leggermente feriti durante gli scontri tra agricoltori e forze dell'ordine avvenuti oggi nel corso della manifestazione di protesta svoltasi nelle strade centrali del quartiere europeo di Bruxelles. Nel corso degli incidenti i manifestanti hanno preso di mira anche alcuni giornalisti colpendo uno di loro con lanci di uova. Lo riporta la stampa locale. La polizia ha anche fermato uno dei manifestanti che ha lanciato una molotov verso il servizio d'ordine.

250 circa i trattori che hanno bloccato le strade principali del quartiere delle istituzioni Ue. Lo riferisce la polizia presente sul posto in tenuta antisommossa. La tensione tra i manifestanti e le forze dell'ordine è alta. Dopo aver azionato gli idranti, i poliziotti hanno utilizzato i gas lacrimogeni per tenere sotto contro l'azione sempre più violenta. Da alcuni minuti gli agricoltori stanno utilizzando i petardi per fare esplodere diverse balle di fieno. È stato appiccato un rogo in prossimità dell'ingresso della stazione della metropolitana di Maelbeek, dietro al Consiglio europeo.

Il lancio di petardi da parte degli agricoltori nelle prossimità delle sedi della Commissione europea e del Consiglio Ue prosegue da oltre un'ora sempre più intenso, dove si trovano riuniti i ministri europei dell'Agricoltura. Sono stati appiccati alcuni roghi bruciando copertoni e balle di fieno anche di fronte al dipartimento responsabile per l'erogazione dei fondi della Politica agricola comune (Pac). I trattori assembrati a Rue de la Loi, la principale arteria che attraversa il quartiere Ue, sono attualmente un centinaio.