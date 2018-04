Coccole e grattini al lamantino, ecco come far divertire l'animale

(Agenzia Vista) Liguria, 03 aprile 2018 Due coccole non le ha mai rifiutato nessuno, nemmeno Rynke, il cucciolo di lamantino, nuovo arrivato all'Acquario di Genova che, come dimostra il video pubblicato, si gode i grattini che il sub gli fa nella sua vasca. _Courtesy Acquario di Genova Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

