Seduta spiritica a scuola, ansia e svenimenti: 28 studentesse ricoverate. «Hanno giocato con le tavole Ouija»

Crisi d'ansia. Stato d'angoscia. Svenimenti. Un gruppo di 28 studentesse è stato ricoverato d'urgenza in ospedale dopo aver fatto una seduta spirita giocando con una tavola Ouija. in una scuola in Colombia. Le ragazze sono state colpite da mancamenti al Galeras Educational Institution, a Pasto, nel sud del Paese.

Seduta spiritica a scuola, 28 studentesse in ospedale

Identità e diagnosi delle studentesse non sono state rivelate, ma i genitori puntano il dito contro l'attività svolta dalle figle nell'istituto. Hanno usato le tavole Ouija, tavole "parlanti" per mettersi in contatto con gli spiriti che interagiscono attraverso messaggi misteriosi. Create negli Stati Uniti nel 1886, le Ouija sono diventate un "must" della tradizione occulta per la loro presunta capacità di far comunicare con i morti e conferire potenzialità paranormali a coloro che le usano.

I SINTOMI

Secondo quanto riferito dai media sudamenticani, le ragazze sono state colte da svenimento, ansia e altri sintomi a scuola prima di essere ricoverate in ospedale. Come raccontato da Hugo Torres, preside del Galeras Educational Institution di Galeras «le ragazze sono state indirizzate portate all'ospedale municipale locale secondo i protocolli in vigore. Direttori e insegnanti le hanno accompagnate mentre venivano visitate». La scuola attende i referti medici prima di fornire un aggiornamento sull'accaduto. Molti genitori ritengono che i bambini usino le tavole Ouija in classe.

IL PRECEDENTE

A novembre, anche un altro gruppo di adolescenti in Colombia è "crollato" dopo aver usato una tavola Ouija, con cinque di loro portati in ospedale. Gli insegnanti dell'Istituto Tecnico Agrario di Hato avevano trovato 11 studenti, tra i 13 ei 17 anni, svenuti in un corridoio. Gli adolescenti soffrivano di vomito, dolori addominali e spasmi muscolari. Mentre la maggior parte è stata curata in un centro sanitario nelle vicinanze, cinque sono state portate all'ospedale Manuela Beltrán. Quando il potere della suggestione produce degli effetti indesiderati.