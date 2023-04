Orto-mania per il 62% degli italiani. 10 consigli da seguire

Domenica 23 Aprile 2023, 12:57

Gli italiani riscoprono il rapporto diretto con la terra e si moltiplicano su terrazze, balconi, giardini e terreni salvati dall’asfalto nelle citta, le coltivazioni familiari di frutta e verdura. Un interesse che ha favorito la diffusione degli orti familiari in Italia come dimostra lo studio Coldiretti/Ixè che sara divulgato nel mercato di Campagna Amica a Roma in via San Teodoro 74 ed in tutta Italia (il programma su www.campagnamica.it) in occasione della Giornata Mondiale della Terra (Earth Day) del 22 Aprile promossa ormai oltre cinquant’anni fa dalle Nazioni Unite.