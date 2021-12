Australia, ecco l'app di incontri solo per i non vaccinati

La nuovissima app per appuntamenti creata in Australia sta facendo discutere. Si chiama "Pure Match" ed è totalmente dedicata alle persone in cerca d'amore senza vaccino. "Pure Match" promette di dare ai no-vax single un'opportunità in più per trovare persone con gli stessi ideali e la stessa voglia d'amore. «Pure. Stiamo arrivando presto. Pre-registrati per il primo sito di dating non sottoposto a vaccinazione in Australia», afferma un messaggio presente sul sito web in costruzione. Il portale chiede agli utenti di compilare un modulo nel quale elencare tutte le preferenze, dallo stile di vita alla medicina alternativa, passando per astrologia e cucina. Qualcuno pensa che in realtà dietro questo sito ci sia qualche programmatore in vena di scherzi ma in realtà non è arrivata ancora nessuna smentita. Per i no-vax in cerca d'amore non sarà comunque facile incontrarsi. Senza vaccino è infatti difficile muoversi in Australia, soprattutto nei luoghi classici dei primi appuntamenti. "Pure Match" promette di trovare però una soluzione anche per questa problematica.

