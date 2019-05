Usa, regalo di laurea: miliardario salda prestito d'onore a 400 studenti

Non potevano ricevere regalo più bello per la loro laurea i 400 studenti del Morehouse College di Atlanta, in Georgia, che non dovranno più preoccuparsi del prestito d'onore contratto con l'università. A saldare tutto, per una cifra vicina ai 40 milioni di dollari, ci ha pensato il miliardario afroamericano Robert Frederick Smith.L'annuncio del 56enne filantropo è stato fatto durante il suo intervento alla cerimonia di laurea degli studenti del college, tradizionalmente frequentato da studenti di colore. Si è trattato di una rara apparizione sulla scena pubblica di Smith, fondatore del fondo di private equity Vista Equity Partners e praticamente sconosciuto fino a pochi anni fa. Vista, che si concentra sulle aziende di software, è attualmente valutata 46 miliardi di dollari ed è una delle migliori società del settore, secondo Forbes. La fortuna personale di Smith è valutata in circa 5 miliardi di dollari, che fanno di lui l'afroamericano più ricco d'America.

