Scuola Roma, liceo Pasteur. Libri e iniziative con i detenuti. Ancora da curare l'area verde

Nasce al liceo scientifico Pasteur una biblioteca per il progetto Bibliopoint: sarà aperta al territorio un pomeriggio a settimana, con la presenza di un docente appositamente formato. Anche i detenuti saranno coinvolti e impareranno a catalogare i testi nei sistemi informatici. Intanto restano i vecchi problemi di quella che, da tutti, viene citata come la scuola nel verde.Ora però l’area che la circonda rischia di diventare il suo problema: «Sono caduti degli alberi -spiega la preside Maria de Caro -e l’area è spesso incolta. Chiediamo che l’erba venga tagliata più spesso, per evitare l’arrivo di topi e serpenti e la sicurezza di tutti» Ultimo aggiornamento: 09:19 © RIPRODUZIONE RISERVATA