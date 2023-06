Maturità 2023, ecco il testo della traccia di attualità: la lettera al ministro Bianchi scritta durante il Covid

Ecco il testo proposto agli studenti della Maturità 2023 in una delle tracce di attualità. Il testo richiama una lettera aperta inviata nel 2021 dal mondo accademico e culturale all'ex ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi, che invitava a reintrodurre le prove scritte alla Maturità. La lettera fu scritta durante il periodo del Covid. Da Luciano Canfora a Paola Mastrocola, venne lanciato un appello per salvare l’esame di Stato.

Maturità 2023, oggi la prima prova: le tracce, Moravia, Quasimodo, Piero Angela, Whatsapp e Oriana Fallaci

La lettera

Signor Ministro, Le scriviamo allo scopo di manifestare il nostro allarme per le molte voci che Le attribuiscono la volontà di amputare l'esame di maturità delle prove scritte, che ne sono da sempre il centro e la sostanza.

Abbiamo letto che la progettata soppressione degli scritti intenderebbe venire incontro a un appello firmato da molte migliaia di studenti. Gli studenti, i giovani, parlano anche di ecologia, diritti, parità, moralità della politica, in genere senza trovare ascolto. In questo caso invece l'ascolto è stato ampio e immediato. L'appello di alcuni studenti è diventato l'appello degli studenti, e la difesa delle prove scritte, già intrapresa da insigni intellettuali e uomini di scienza, è stata fatta grottescamente passare per un'iniziativa di contrasto e di rimprovero, quando non come una forma di insensibilità misoneistica e miope. Come non avrebbe senso indire un referendum sul quesito se abrogare le tasse, o la scuola-guida, così non ha senso consultare un imprecisato numero di studenti per chiedere loro se abrogare una o più prove d'esame.

Difendere la assoluta indispensabilità delle varie prove scritte previste per i diversi ordini di scuole è come voler dimostrare una verità autoevidente. La verifica della acquisita maturità e delle acquisite conoscenze (storiche, filosofiche, linguistiche, scientifiche) può avvenire unicamente attraverso un elaborato effettivamente autentico. Il cui vantaggio diagnostico consiste nel dimostrare l'ordine mentale oltre che la perizia lessicale e le competenze nel merito.

(di Luciano Canfora, Fabio Canessa, Federico Condello,Giuseppe D’Alessio, Mariella De Simone, Walter Lapini, Paola Mastrocola, Gianfranco Mosconi, Ilaria Rizzini, Pietro Rosa, Mauro Tulli)