Liceo del "Made in Italy", iscrizioni aperte dal 23 gennaio

Venerdì 29 Dicembre 2023, 13:26

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito e il Ministero delle Imprese e del Made in Italy hanno annunciato che le iscrizioni per il nuovo liceo del made in Italy saranno aperte a partire dal 23 gennaio. Questo corso, parte della riforma della scuola, mira a valorizzare e promuovere le eccellenze italiane, avvicinando l'istruzione al mondo del lavoro. Il ministro Valditara sottolinea che si tratta di un baluardo per la crescita sostenibile e la valorizzazione del talento italiano a livello internazionale. La data di iscrizione per gli altri indirizzi scolastici rimane il 18 gennaio.