Virovoro, la scoperta del microrganismo che mangia i virus (e può aiutare contro le malattie)

Un organismo in grado di nutrirsi esclusivamente di virus per sopravvivere. E quindi aiutare l'uomo nella battaglia alle infezioni, come quella contro il Covid-19. La scoperta dei "virivori" è del team di ricerca guidato da scienziati statunitensi della Scuola di Scienze Biologiche dell'Università del Nebraska di Lincoln, che hanno collaborato a stretto contatto con i colleghi del Dipartimento di Patologia Vegetale e del Centro di Virologia del Nebraska. Questo organismo può sfruttare i virus come unica forma di sostentamento sia per la crescita fisiologica che per quella dell'intera colonia. Si tratta di microorganismi ciliati e planctonici di genere Halteria, che vivono nelle acque dolci di tutto il mondo. È la prima volta che si individuano degli esseri viventi con queste caratteristiche: che ci siano organismi che mangiano i virus non è certo una novità per gli scienziati, ma che ce ne siano alcuni la cui dieta è quasi totalmente composta da questi ultimi, lo è eccome.

La ricerca

Gli scienziati sono stati coordinati dal professor John P. DeLong, virologo presso l'università del Nebraska. Nell'ultimo esperimento, hanno inserito dei clorovirus (dei virus che infettano le microalghe verdi) nell'acqua prelevata da uno stagno. A quel punto hanno osservato il comportamento di due microorganismi, il paramecio e il ciliato Halteria. Il primo mangiava di tanto in tanto le particelle virali, Halteria se ne nutriva in continuazione, tanto da far crescere la sua "popolazione" di 15 volte mentre quella dei clorovirus si è ridotta di 100 volte.