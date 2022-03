Inclisiran, Agostoni: «Non è vaccino anti-infarto ma un farmaco»

Mercoledì 16 Marzo 2022, 12:52

Parte al Centro cardiologico Monzino di Milano, con i primi tre pazienti, la sperimentazione sul futuro 'vaccino anti-infartò, il farmaco Inclisiran, definito così dal padre della cardiologia moderna Eugene Brauwnwal. Il farmaco, da usare 2 volte l'anno, dimezza il colesterolo. Lo studio coinvolgerà 10mila pazienti nel mondo. Risale intanto in Italia la curva del Covid: +3,5% In sette giorni. Ma scendono sotto un milione gli attualmente positivi. In calo i ricoveri. Oggi 53.230 casi e 136 morti.