Covid, Aifa istituisce comitato scientifico per il vaccino

Aifa ha annunciato che è stato istituito un comitato scientifico per il controllo dei vaccini anti Covid. Ed è già in funzione: già i giornata si è riunito per avviare i lavori insieme al ministero della Salute e il Commissario straordinario per il coronavirus. «Il Comitato rimarrà in carica per due anni e potrà essere rinnovato in base all'evoluzione della pandemia e all'andamento della campagna vaccinale. Questo Comitato è composto da esperti di alto profilo e provata indipendenza scientifica e assicurerà giudizi trasparenti sulla piena sicurezza di tutti i nuovi vaccini e il pieno rispetto dei protocolli seguiti nella campagna di vaccinazione. Il Comitato contribuirà a rafforzare l'Italia quale autorevole membro della comunità di ricerca globale», così Nicola Magrini, direttore generale dell'Aifa.

