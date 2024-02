Riscaldamento globale, l'allarme degli scienziati: +60% parti pretermine

Giovedì 22 Febbraio 2024, 11:58

Uno studio pubblicato su "Science of the Total Environment" mette in luce gli effetti negativi del cambiamento climatico sulla salute dei bambini, tra cui un aumento del 60% del rischio di parto pretermine dovuto alle temperature estreme. La ricerca, condotta da Lewis Weeda dell'University of Western Australia e Corey Bradshaw della Flinders University, analizza 163 studi globali, evidenziando un incremento di malattie respiratorie, decessi e ricoveri ospedalieri tra i bambini legati agli eventi climatici estremi. Ogni tipo di clima estremo è associato a specifici problemi di salute, come malattie respiratorie legate al freddo e crescita stentata dovuta a siccità e piogge intense, con conseguenze anche economiche. «Dato che il clima influenza le malattie infantili - spiega Bradshaw - i costi sociali e finanziari continueranno ad aumentare con il progredire dei cambiamenti climatici, esercitando una pressione crescente sulle famiglie e sui servizi sanitari».

Parti pretermine, i risultati della ricerca

Gli scienziati hanno esaminato i risultati di 163 studi sulla salute provenienti da tutto il mondo per condurre la loro ricerca e hanno scoperto, ad esempio, che le malattie respiratorie, la mortalità e la morbilità dei più piccoli sono state peggiorate dal cambiamento climatico. Non solo: a ciascun estremo climatico corrisponde un problema di salute specifico: il freddo estremo da origine a malattie respiratorie, mentre la siccità e le precipitazioni estreme possono causare una crescita stentata per una popolazione. «La nostra ricerca - dice Weeda - riconosce alcune aree in cui i bambini sono più vulnerabili ai cambiamenti climatici. Lo sviluppo di politiche di salute pubblica per contrastare queste malattie legate al clima, insieme agli sforzi per ridurre i cambiamenti climatici antropogenici, deve essere affrontato se vogliamo proteggere i bambini attuali e futuri».