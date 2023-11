Pillola anticoncezionale gratis sotto i 26 anni, Aifa verso il sì

Venerdì 3 Novembre 2023, 11:20

L'Agenzia Italiana del Farmaco sta valutando la possibilità di distribuire gratuitamente la pillola contraccettiva ormonale alle donne sotto i 26 anni e nei consultori, seguendo il modello già adottato in alcune regioni come l'Emilia Romagna e la Toscana. Questa svolta, riporta AdnKronos, è stata proposta dopo un'audizione degli esperti delle Regioni, ma l'ufficialità dovrà passare ancora dal parere della Commissione Tecnico Scientifica (Cts) dell'Aifa e da una delibera del Cda. L'approvazione per la gratuità della pillola contraccettiva per tutte le donne, che aveva ricevuto il via libera dalla Cts a maggio, era stata fermata dal Cda dell'Aifa che aveva richiesto ulteriori approfondimenti, principalmente per valutare i costi, stimati a oltre 140 milioni di euro. Dopo 7 mesi, si è optato per il modello già in vigore in Emilia Romagna, dove le giovani sotto i 26 anni possono ricevere gratuitamente la contraccezione dopo una consulenza con il medico e l'ostetrica del consultorio familiare.